В Краснодаре произошло массовое отключение света, обесточены 27 подстанций

В субботу около 9:30 в Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались жители сразу нескольких улиц:
Аэропортовская; 2‑е отделение; 4‑е отделение; проезд Аэропортовский; Почтовое отделение; Крылатая; Крайняя; Крупской.
По данным Единой дежурно‑диспетчерской службы Краснодара, причиной инцидента стало срабатывание защитной автоматики на линии электропередачи 6−10 кВ. В результате произошло отключение подстанции «ПБ‑2», из‑за чего были обесточены 27 трансформаторных подстанций.
На месте работает аварийная бригада энергетиков. Специалисты проводят диагностику оборудования и выполняют необходимые мероприятия для восстановления подачи электроэнергии.