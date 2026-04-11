Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре произошло массовое отключение света, обесточены 27 подстанций

Отключение затронуло Карасунский округ.

Источник: Югополис

В субботу около 9:30 в Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались жители сразу нескольких улиц:

Аэропортовская; 2‑е отделение; 4‑е отделение; проезд Аэропортовский; Почтовое отделение; Крылатая; Крайняя; Крупской.

По данным Единой дежурно‑диспетчерской службы Краснодара, причиной инцидента стало срабатывание защитной автоматики на линии электропередачи 6−10 кВ. В результате произошло отключение подстанции «ПБ‑2», из‑за чего были обесточены 27 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада энергетиков. Специалисты проводят диагностику оборудования и выполняют необходимые мероприятия для восстановления подачи электроэнергии.