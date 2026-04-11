Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восьмерых детей спасли пожарные из горящей девятиэтажки в Новосибирске

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Источник: МЧС РФ

В Новосибирске пожарные спасли восьмерых детей из горящей девятиэтажки на улице Кропоткина. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС 11 апреля, возгорание произошло в квартире, расположенной на третьем этаже. К моменту прибытия спасателей из окна уже валил густой дым.

Самостоятельно покинуть здание успели 22 жильца. Ещё восьмерых детей сотрудники МЧС вывели с помощью специальных устройств с лестничных маршей — это позволило эвакуировать маленьких новосибирцев максимально безопасно в условиях задымления. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Сам пожар ликвидировали всего за 25 минут. Огонь успел повредить мебель и домашние вещи на площади пятнадцати квадратных метров. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работали 24 человека личного состава и семь единиц специализированной техники.