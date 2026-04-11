Восьмерых детей спасли пожарные из горящей девятиэтажки в Новосибирске

В Новосибирске пожарные спасли восьмерых детей из горящей девятиэтажки на улице Кропоткина. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС 11 апреля, возгорание произошло в квартире, расположенной на третьем этаже. К моменту прибытия спасателей из окна уже валил густой дым.