Восьмерых детей спасли пожарные из горящей девятиэтажки в Новосибирске

В Новосибирске пожарные спасли восьмерых детей из горящей девятиэтажки на улице Кропоткина. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС 11 апреля, возгорание произошло в квартире, расположенной на третьем этаже. К моменту прибытия спасателей из окна уже валил густой дым.
Самостоятельно покинуть здание успели 22 жильца. Ещё восьмерых детей сотрудники МЧС вывели с помощью специальных устройств с лестничных маршей — это позволило эвакуировать маленьких новосибирцев максимально безопасно в условиях задымления. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Сам пожар ликвидировали всего за 25 минут. Огонь успел повредить мебель и домашние вещи на площади пятнадцати квадратных метров. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работали 24 человека личного состава и семь единиц специализированной техники.