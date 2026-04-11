Следователи назвали причину смерти петербургских туристов на Камчатке

Переохлаждение стало причиной гибели туристов из Петербурга, которые отправились в тур по Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ 11 апреля в своем канале в мессенджере МАХ.

Источник: Следственный комитет РФ

Известно, что погибли два человека в возрасте 22 и 24 лет, еще пятеро пострадали. Туристы недооценили погодную обстановку в регионе, в районе их маршрута бушевал снежный циклон, дул штормовой ветер.

Выжившие туристы допрошены. Назначено семь судебно-медицинских экспертиз, которые позволят установить точные причины смерти.

Трагедия произошла в районе Авчинского перевала примерно 7 апреля, но стало известно о пропаже группы только в ночь на 10 апреля. Группа туристов отправилась покорять живописный регион, но между ними произошел конфликт. В итоге после ссоры компания разделилась: двое со спутниковым телефоном и палаткой пошли по сокращенному маршруту. А группа из семи человек якобы без палатки и спутникового телефона продолжили основной маршрут. В итоге двое погибли, еще пятерых эвакуировали спасатели.