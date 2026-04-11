Бастрыкин разберется с закрытием корпуса детсада в Котово

В соцсетях ранее сообщалось, что конфликт разгорелся вокруг двух детских садов № 7 и № 9, которые занимают несколько зданий на два дошкольных учреждения. Чиновники объясняли перевод детей недостаточным количеством дошкольников в одно из учреждений. При этом родители возражали не против самого перевода, а выражали недовольство тем, что дети окажутся в менее комфортных условиях. Тогда как в ремонт групп, которые они посещают в настоящее время, ими были вложены немалые личные средства. В помещении, куда собираются перевести детей, отсутствует косметический ремонт, а в некоторых группах сохранились старые окна. Котовчане предположили, что таким образом власти хотят сэкономить на ремонте старого детского сада, переложив бремя расходов снова на родителей.