Бастрыкин разберется с закрытием корпуса детсада в Котово

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жительницы Котово в связи с закрытием детского сада в этом городе и переводе детей в другое дошкольное учреждение. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, родителей возмутил тот факт, что детям предлагают посещать менее благоустроенный детский сад.

— Здание находится в непригодном состоянии: требования противопожарной безопасности не соблюдаются, фундамент и стены деформированы, а в 2019 году кровля частично обрушилась, — говорится в сообщении следкома.

Родители также пожаловались, что местные власти не прислушались к их мнению, приняв такое решение. В региональном управлении СК РФ по данному факту возбудили уголовное дело.

В соцсетях ранее сообщалось, что конфликт разгорелся вокруг двух детских садов № 7 и № 9, которые занимают несколько зданий на два дошкольных учреждения. Чиновники объясняли перевод детей недостаточным количеством дошкольников в одно из учреждений. При этом родители возражали не против самого перевода, а выражали недовольство тем, что дети окажутся в менее комфортных условиях. Тогда как в ремонт групп, которые они посещают в настоящее время, ими были вложены немалые личные средства. В помещении, куда собираются перевести детей, отсутствует косметический ремонт, а в некоторых группах сохранились старые окна. Котовчане предположили, что таким образом власти хотят сэкономить на ремонте старого детского сада, переложив бремя расходов снова на родителей.