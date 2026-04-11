В Минске мусоровоз опрокинулся посреди проезжей части

Мусоровоз опрокинулся посреди проезжей части в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Авария с опрокидыванием мусоровоза произошла в Минске утром в пятницу, 10 апреля 2026 года. Как рассказали в ГАИ, ДТП случилось возле перекрестка улиц Ваупшасова и Карвата.

42-летний водитель седельного тягача MAN с полуприцепом ехал по улице Ваупшасова, неподалеку от пересечения с Карвата. В какой-то момент, совершая левый поворот на разрешающий зеленый сигнал светофора, он не пропустил движущийся на встречу «МАЗ», за рулем которого находился 32-летний водитель.

Последний, стараясь избежать столкновение, допустил опрокидывание своего транспорта. После опрокидывания «МАЗ» по инерции еще некоторое время продолжал двигаться, в результате чего повредил полуприцеп седельного тягача.

Водителя «МАЗ», а также находившегося в кабине 50-летнего пассажира доставили в больницу для обследования.

