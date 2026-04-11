Четверо рыбаков откололись на льдине от берега на Красноярском водохранилище

Краевые спасатели сняли рыбаков с оторвавшейся льдины.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае спасатели сняли с оторвавшейся льдины мужчин. Утром 11 апреля четверо рыбаков вышли на лед Красноярского водохранилища в районе села Лебяжье. Весенний тонкий лед не выдержал нагрузки и льдина откололась от берега.

На помощь на судне на воздушной подушке выдвинулись спасатели Краснотуранской станции. Они добрались до рыбаков, сняли их с отколовшейся льдины и доставили на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.

Спасатели в очередной раз предупреждают: весенний лед опасен, выходить на него нельзя.