Четверо рыбаков откололись на льдине от берега на Красноярском водохранилище

В Красноярском крае спасатели сняли с оторвавшейся льдины мужчин. Утром 11 апреля четверо рыбаков вышли на лед Красноярского водохранилища в районе села Лебяжье. Весенний тонкий лед не выдержал нагрузки и льдина откололась от берега.
На помощь на судне на воздушной подушке выдвинулись спасатели Краснотуранской станции. Они добрались до рыбаков, сняли их с отколовшейся льдины и доставили на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.
Спасатели в очередной раз предупреждают: весенний лед опасен, выходить на него нельзя.