Двух человек будут судить за продажу поддельных удостоверений силовиков в Петербурге

Они продавали корочки через интернет.

Источник: Комсомольская правда

Полиция передала в суд уголовное дело против организаторов подпольной типографии, которые продавали поддельные удостоверения силовиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, процесс организовал 42-летний житель Северной столицы еще в 2018 году.

— Мужчина создал онлайн-платформу, а также чат в одном из мессенджеров, в которых предлагал свои услуги по изготовлению удостоверений сотрудников силовых ведомств и правоохранительных органов. К себе в помощники фигурант нанял 44-летнего жителя Ломоносовского района Ленобласти, — сообщили в полиции.

Оплату за поддельные документы сотрудников органов, жулики принимали на карту, оформленную на несуществующего иностранца. Задержали организаторов теневого бизнеса в марте 2025 года. Как уточнили в полиции, один из фигурантов дела заключен под стражу, второй отправлен под домашний арест.

В уголовном деле по статьям 327 УК РФ и 187 УК РФ 9 эпизодов. Скоро его рассмотрит Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга.