Житель Ленобласти во время конфликта бросил в продавца мертвого кота

Всеволожский городской суд Ленинградской области рассмотрит вопрос о мере пресечения для жителя региона, который обвиняется в жестоком обращении с животными. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ленобласти, 42-летнего мужчину задержали после чудовищного инцидента, который произошел 8 апреля. По версии следствия, мужчина пришел в сельский магазин вместе со своим 4-летним сыном. У мужчины возник конфликт с продавцом. В результате посетитель схватил кота, жившего в магазине, задушил его и бросил в продавца. Жестокая сцена развернулась на глазах у ребенка, что является ключевым элементом обвинения.