Житель Ленобласти во время конфликта бросил в продавца мертвого кота

Мужчину требуют отправить под стражу на 2 месяца.

Источник: Комсомольская правда

Всеволожский городской суд Ленинградской области рассмотрит вопрос о мере пресечения для жителя региона, который обвиняется в жестоком обращении с животными. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ленобласти, 42-летнего мужчину задержали после чудовищного инцидента, который произошел 8 апреля. По версии следствия, мужчина пришел в сельский магазин вместе со своим 4-летним сыном. У мужчины возник конфликт с продавцом. В результате посетитель схватил кота, жившего в магазине, задушил его и бросил в продавца. Жестокая сцена развернулась на глазах у ребенка, что является ключевым элементом обвинения.

— Следствие просит суд избрать меру пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — уточнили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области.

Рассмотрение ходатайства назначено на 12 апреля.