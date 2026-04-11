ДТП с автобусом и фурами произошло в Алматы

Как сообщил корреспондент редакции, автобус маршрута № 114 двигался в восточном направлении и начал притормаживать перед легковым автомобилем, который поворачивал направо. В этот момент сзади ехали два грузовика HOWO.
Первый грузовик успел затормозить, однако второй — следовавший позади — остановиться не смог. Судя по тормозному пути, водитель пытался избежать столкновения, но врезался во впереди едущий грузовик. От удара тот по инерции столкнулся с автобусом.
По словам очевидцев, удар был сильным — у одного из грузовиков сместилась кабина. В салоне автобуса пассажиры попадали со своих мест, однако, предварительно, серьезных травм никто не получил. Медицинская помощь на месте не понадобилась, скорую помощь не вызывали.
На месте происшествия ожидают сотрудников дорожной полиции для оформления ДТП.