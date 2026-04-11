Экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров доставлен в колонию Зеленодольского района

Бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова доставили в исправительное учреждение № 5, которое находится в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района. Как выяснил «БИЗНЕС Online», экс-глава вуза прибыл к месту заключения в первые дни текущей недели.
В конце мая прошлого года Гафурову вынесли приговор — 22 года тюремного заключения строгого режима. Суд признал его виновным в организации убийства елабужского предпринимателя и депутата Айдара Исрафилова, совершенного в 1999 году. Однако в декабре Московский городской суд смягчил наказание, сократив срок бывшему ректору до 18 лет лишения свободы.
Свияжская исправительная колония № 5 существует с 1936 года. Изначально это учреждение было рассчитано на 200 осужденных, но уже через год количество заключенных возросло до 350 человек.