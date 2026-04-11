В Татарстане из больниц выписали еще четверых пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме»

Из десяти человек, направленных на лечение в Москву, двое все еще находятся в реанимации. Предполагается, что в ближайшее время их переведут в палаты. Шестеро пострадавших проходят курс лечения в обычных отделениях казанских больниц. На стационарном лечении все еще остаются 20 пациентов.
Генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов и мэр Нижнекамска Радмир Беляев навестили пациентов, остающихся на лечении в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице. Руководства города и компании выразили признательность медицинскому персоналу за профессионализм и эффективную работу.
Напомним, 31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» в ходе работ по устранению последствий разлива полимеризата произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали сотрудники завода, подрядчики и пожарные. Жертвами трагедии стали 12 человек.
На этой неделе все семьи погибших и работники, получившие травмы и госпитализированные, получили финансовые компенсации от компании.