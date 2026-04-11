В Омске дети вышли на льдины на Иртыше, их спасли очевидцы

В Омске на Иртыше едва не произошёл опасный инцидент с детьми, оказавшимися на льдинах. О случившемся в районе Советского парка рассказала очевидица.
По её словам, происшествие произошло накануне. Детей удалось спасти, однако, как утверждает очевидица, ситуация могла закончиться трагедией.
«Родители, помните — дети это ваша ответственность. Не дай Бог, сегодня мог кто-то не вернуться домой. Когда у них была ещё возможность вернуться, наши просьбы они игнорировали», — написала свидетельница произошедшего.
Судя по опубликованному сообщению, после того как детей удалось снять со льдин, у очевидцев не скрывалось возмущение их поведением.
Жителям города вновь напоминают, что весенний лёд на водоёмах крайне опасен. Выход на него в период таяния может привести к несчастному случаю.