Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске дети вышли на льдины на Иртыше, их спасли очевидцы

Очевидцы сообщили, что школьники не сразу отреагировали на просьбы вернуться к берегу.

Источник: Om1 Омск

В Омске на Иртыше едва не произошёл опасный инцидент с детьми, оказавшимися на льдинах. О случившемся в районе Советского парка рассказала очевидица.

По её словам, происшествие произошло накануне. Детей удалось спасти, однако, как утверждает очевидица, ситуация могла закончиться трагедией.

«Родители, помните — дети это ваша ответственность. Не дай Бог, сегодня мог кто-то не вернуться домой. Когда у них была ещё возможность вернуться, наши просьбы они игнорировали», — написала свидетельница произошедшего.

Судя по опубликованному сообщению, после того как детей удалось снять со льдин, у очевидцев не скрывалось возмущение их поведением.

Жителям города вновь напоминают, что весенний лёд на водоёмах крайне опасен. Выход на него в период таяния может привести к несчастному случаю.