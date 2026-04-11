На Приморском кольце столкнулись «Лада» и «Омода»

Сегодня, 11 апреля, около 09:40 на Приморском полукольце произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, подъезжавший к городу Пионерский 75-летний водитель «Лады» при повороте налево не уступил дорогу встречному авто марки «Омода», которым управлял 60-летний мужчина.
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Калининградской области, в результате ДТП телесные повреждения получил пенсионер, который был за рулем «Лады» — он направлен в медучреждение. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.