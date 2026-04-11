В Новосибирске дело экс-чиновника Витухина передали в суд Центрального района

Бывшего главу департамента мэрии Новосибирска обвиняют по трем эпизодам.

Источник: Комсомольская правда

Громкое дело бывшего начальника департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина поступило в суд. Материалы передали судье 7 апреля. Первое заседание назначено на 16 апреля. Чиновник уже больше года сидит в СИЗО. Об этом пишет «Новая Сибирь».

Виталий Витухин находится под стражей с июня 2024 года. Изначально ему вменяли целый букет тяжких преступлений. В том числе получение взятки в особо крупном размере и организацию преступного сообщества.

Но в марте этого года следствие сняло с него самые тяжелые статьи. Причина — отсутствие состава преступления. Однако дело не закрыли. В нем осталось три эпизода.

Вот в чем обвиняют экс-чиновника сейчас: незаконное отчуждение куска Заельцовского кладбища; допущение торговли на Хилокском рынке с нарушениями; снос торговых павильонов одной из компаний, с которой чиновник сам же и договаривался.

Адвокат Андрей Жуков заявил, что защита не меняет позицию. По всем оставшимся пунктам они будут настаивать на непричастности Витухина к преступлениям.