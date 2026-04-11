В Симферополе ликвидировали пожар в магазине, пострадавших нет — МЧС Крыма

В Симферополе, столице Крыма, сотрудники МЧС успешно устранили пожар, который возник днем на торговой площади по улице Гавена. По информации пресс-службы МЧС России по Республике Крым, пламенем были охвачены порядка 60 квадратных метров. Оперативные действия пожарных не позволили огню распространиться на близлежащие строения. Сообщается, что никто из людей не пострадал.
По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неисправности в работе электросети торгового объекта. Сейчас проводится доследственная проверка в соответствии со статьёй 144 УПК РФ для установления всех обстоятельств происшествия.
В ликвидации пожара приняли участие 13 специалистов МЧС и использовалось четыре единицы техники от первого пожарно-спасательного отряда.