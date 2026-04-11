Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе ликвидировали пожар в магазине, пострадавших нет — МЧС Крыма

В Симферополе загорелся магазин.

Источник: пресс-служба МЧС России по Республике Крым

В Симферополе, столице Крыма, сотрудники МЧС успешно устранили пожар, который возник днем на торговой площади по улице Гавена. По информации пресс-службы МЧС России по Республике Крым, пламенем были охвачены порядка 60 квадратных метров. Оперативные действия пожарных не позволили огню распространиться на близлежащие строения. Сообщается, что никто из людей не пострадал.

По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неисправности в работе электросети торгового объекта. Сейчас проводится доследственная проверка в соответствии со статьёй 144 УПК РФ для установления всех обстоятельств происшествия.

В ликвидации пожара приняли участие 13 специалистов МЧС и использовалось четыре единицы техники от первого пожарно-спасательного отряда.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше