Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Память жертв теракта в столичном метро почтили в Минске

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Минутой молчания почтили память жертв теракта в метро в Минске, сообщили в официальном Telegram-канале Минского метрополитена.

Источник: Sputnik.by

Ровно 15 лет назад в 17.55 в Минске на станции «Октябрьская» прогремел взрыв, в результате которого 11 человек погибли на месте, еще четверо скончались в больницах. Травмы различной степени тяжести получили 315 граждан. Генпрокуратура Беларуси классифицировала взрыв как теракт.

Отмечается, что руководство метрополитена и представители структурных подразделений возложили цветы к знаку «Река памяти», который установлен у станции метро «Октябрьская».

«Директор метрополитена Алексей Шилов и другие участники церемонии минутой молчания почтили память жертв страшной трагедии», — говорится в сообщении.

Также у знака «Река жизни» был выставлен почетный караул из числа работников Минского метрополитена. Родные погибших и просто неравнодушные люди несут сюда цветы.