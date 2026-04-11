Память жертв теракта в столичном метро почтили в Минске

Ровно 15 лет назад в 17.55 в Минске на станции «Октябрьская» прогремел взрыв, в результате которого 11 человек погибли на месте, еще четверо скончались в больницах. Травмы различной степени тяжести получили 315 граждан. Генпрокуратура Беларуси классифицировала взрыв как теракт.