Пятерых свердловчан задержали из-за вовлечения детей в проституцию

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемых участников и создателя преступного сообщества.

Источник: ЕАН

По версии следствия, обвиняемые причастны к двум убийствам и другим тяжелым преступлениям.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, преступное сообщество было создано жителем Нижнего Тагила еще в 1990-е годы. С 1997 года, как считает следствие, члены группировки занимались вымогательством и организацией занятия проституцией (в том числе с участием несовершеннолетних). «Кроме того, по версии следствия, один из фигурантов причастен к убийству двух мужчин и покушению на убийство женщины, совершенных в августе 1994 года на городском пляже Нижнетагильского пруда в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении.

Предполагаемых участников преступного сообщества задержали в ноябре 2025 года. В том же месяце суд поместил их под стражу. В расследовании уголовного дела помимо сотрудников СКР участвуют специалисты МВД и ФСБ.