Жителя Ленобласти нашли со штопором в шее

Предполагаемого убийцу задержали.

В Кингисеппском районе Ленинградской области начато уголовное дело по статье «Убийство». Следователи разбираются в гибели 59-летнего мужчины, чье тело нашли в одном из домов в деревне Ударник.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона, сообщение в полицию о найденном трупе подал фельдшер местной скорой. Предполагаемого убийцу задержали в тот же день, им оказался 38-летний местный житель.

Предварительно, молодой мужчина и его жертва были знакомы. Между ними возникла ссора и в итоге мужчина ударил оппонента по голове, а затем воткнул в шею штопор.

Фигурант задержан на двое суток и ждет избрания меры пресечения.