Машина вдребезги: молодой бесправник погиб в ДТП в Челябинской области

В Сосновском районе 11 апреля в 04:48 на 7-м километре автодороги «Челябинск — Харлуши» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 23-летний водитель, не имевший водительского удостоверения, управлял автомобилем Kia Magentis. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил наезд на барьерное ограждение, после чего автомобиль съехал в кювет.
В результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.