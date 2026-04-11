Рабочий из Новосибирской области упал в проем лестницы и погиб

В Искитимском районе Новосибирской области погиб 53-летний слесарь-монтажник. Он упал с лестничного проема на строящейся котельной. Врачи боролись за его жизнь, но на следующий день он скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Новосибирской области.
Несчастный случай произошел 6 апреля. Мужчина работал на втором этаже здания. Там строилась котельная для производственного комплекса по переработке масличных культур.
В какой-то момент он сорвался в проем лестничного марша. Упал с высоты на бетонный пол первого этажа.
Приехавшие врачи скорой помощи доставили пострадавшего в Бердскую центральную городскую больницу. Состояние было тяжелым. На следующий день, 7 апреля, работник умер, так и не приходя в сознание.