Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочий из Новосибирской области упал в проем лестницы и погиб

Трагедия случилась на стройке в Искитимском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Искитимском районе Новосибирской области погиб 53-летний слесарь-монтажник. Он упал с лестничного проема на строящейся котельной. Врачи боролись за его жизнь, но на следующий день он скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Новосибирской области.

Несчастный случай произошел 6 апреля. Мужчина работал на втором этаже здания. Там строилась котельная для производственного комплекса по переработке масличных культур.

В какой-то момент он сорвался в проем лестничного марша. Упал с высоты на бетонный пол первого этажа.

Приехавшие врачи скорой помощи доставили пострадавшего в Бердскую центральную городскую больницу. Состояние было тяжелым. На следующий день, 7 апреля, работник умер, так и не приходя в сознание.