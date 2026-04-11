Более 1100 участков и 63 дома пострадали от паводка в Нижегородской области

На территории 27 муниципальных образований Нижегородской области сохраняется сложная паводковая обстановка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По состоянию на 10 апреля, затопленными остаются 63 жилых дома, 1134 приусадебных участка, а также 14 низководных мостов и 19 участков автомобильных дорог. За последние сутки новые случаи подтоплений зафиксированы в селе Кантаурово (г.о.г. Бор), поселке Анненковский Карьер (Вадский округ) и деревне Большие Отары (Воскресенский район).
Вместе с тем спасатели отмечают положительную динамику на ряде территорий: от воды освободились участки дорог в Починковском, Воскресенском, Семеновском и Городецком округах. В ведомстве подчеркивают, что погибших и пострадавших нет, а эвакуация жителей в пункты временного размещения на данный момент не требуется. Мониторинг ситуации оперативными группами ведется в круглосуточном режиме.
