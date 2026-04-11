МЧС объяснило, почему в 2026 году больше белорусов гибнет на пожарах

В Беларуси в 2026 году существенно выросло количество пожаров. Как сообщил начальник Центра взаимодействия с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Максим Клочко, общее количество возгораний составило 2528.
Если сравнивать статистику 2026 года с предыдущим годом, то число возгораний за аналогичный период выросло на 20%. Смертность, увы, также увеличилась — на 16%.
— При пожарах погибли 246 человек, за аналогичный период 2025 года — 212, — отметил Максим Клочко, слова которого приводит БелТА.
Наибольшее количество пожаров фиксировалось в январе и феврале 2026 года. В этот период времени пожары происходили почти в два раза чаще. Смертность также пропорционально увеличилась.
Говоря о том, что стало причиной увеличения числа пожаров, Максим Клочко отметил, что из-за морозов, а столбики термометров нередко опускались ниже 20 градусов, люди чаще топили печи, обогревались электроприборами.
— Основной причиной пожаров в этот период было нарушение правил эксплуатации печного отопления. Причиной гибели людей чаще всего становилось курение в постели либо неосторожное обращение с огнем при курении, — отметил специалист.
34% от общего количеств пожаров возникли в результате нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Неверное использование печей стало причиной еще 28% пожаров, неосторожное обращение с огнем — 28,1%.