В Хабаровском крае питбайкер насмерть сбил мужчину, сидевшего у дороги

В Комсомольском районе на поселковой дороге в селе Хурба питбайкер насмерть сбил пешехода и сам опрокинулся в кювет. Об этом сообщили в ГАИ Хабаровского края.
Авария произошла вечером 9 апреля около 22:50 возле дома 1 по улице Октябрьской. 22-летний водитель кроссового мотоцикла Regulmoto, у которого не было прав, двигался по дороге и наехал на 50-летнего мужчину, сидевшего на краю проезжей части. После удара мотоцикл опрокинулся в кювет.
От полученных травм пешеход погиб на месте ещё до приезда скорой. О ДТП сообщили проезжающие водители. На этом участке дороги нет искусственного освещения, а погибший был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов.
В отношении водителя мотоцикла составили административные материалы за управление без прав, без полиса ОСАГО и без регистрации транспортного средства. Также возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
Мотоцикл изъят и помещён на специализированную стоянку. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники ГАИ.