Прыгавший по машинам нижегородец задержан

На Автозаводе мужчина повредил сразу шесть припаркованных автомобилей, его доставили в отдел полиции.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 33-летнего мужчину, повредившего шесть транспортных средств в Автозаводском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Инцидент произошел 10 апреля: в полицию обратилась местная жительница, заметившая, как неизвестный прыгает по крышам и капотам припаркованных иномарок.

В отношении задержанного уже составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Нарушитель находится под стражей в административном порядке. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту порчи имущества и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Специалисты профильных ведомств оценивают точную сумму материального ущерба, нанесенного владельцам пострадавших машин. По результатам экспертизы и проверки будет принято решение о дальнейшей квалификации действий задержанного и возможности возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла нелегальный алкоголь на 4 млн рублей на Бору.