Прыгавший по машинам нижегородец задержан

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 33-летнего мужчину, повредившего шесть транспортных средств в Автозаводском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Инцидент произошел 10 апреля: в полицию обратилась местная жительница, заметившая, как неизвестный прыгает по крышам и капотам припаркованных иномарок.
В отношении задержанного уже составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Нарушитель находится под стражей в административном порядке. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту порчи имущества и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Специалисты профильных ведомств оценивают точную сумму материального ущерба, нанесенного владельцам пострадавших машин. По результатам экспертизы и проверки будет принято решение о дальнейшей квалификации действий задержанного и возможности возбуждения уголовного дела.
