Житель Красноярска угнал чужой автомобиль на эвакуаторе

В Красноярске полицейские вернули жителю Северо-Енисейского похищенный автомобиль. Преступление было совершено во дворе дома на улице Ястынская. Там некоторое время стояла сломанная Honda CR-V, которую владелец оставил под окнами друга. Но в начале апреля 2026 года машина исчезла. Причастным к этому оказался 38-летний житель Красноярска.
Ранее не судимый горожанин приметил авто во время визитов к своей знакомой. Было заметно, что иномаркой давно никто не пользовался, и тогда мужчина решил похитить ее. Для этого он вызвал эвакуатор и перевез ее в свой частный дом. «Хонду» он планировал разукомплектовать и продать по запчастям.
Транспортное средство уже вернули законному владельцу. Заведено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде.