В Польше нашли аэростат для возможной контрабанды сигарет из Белоруссии

«Неизвестный аэростат обнаружен в населенном пункте Духнув (Мазовецкое воеводство) вблизи Варшавы», — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, аэростат был найден местным жителем во время прогулки в лесу на удалении от жилой застройки. На место прибыли сотрудники полиции из Отвоцка, которые оцепили территорию и провели проверку с участием саперов. Опасных предметов обнаружено не было.
Как отмечает RMF FM, предположительно речь идет о метеорологическом аэростате, который мог использоваться для незаконной перевозки сигарет с территории Белоруссии. При этом рядом с объектом не обнаружено ни груза, ни устройств навигации, включая GPS-трекер и SIM-карту.
В последнее время в Польше достаточно часто фиксируются случаи использования аэростатов для переброски контрабандных сигарет через границу с Белоруссией. Как правило, к таким шарам крепятся грузы с табачной продукцией, а также устройства спутникового слежения, позволяющие организаторам отслеживать место приземления.