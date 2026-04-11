Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше нашли аэростат для возможной контрабанды сигарет из Белоруссии

ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Неизвестный аэростат обнаружен в субботу вблизи Варшавы, сообщает радиостанция RMF FM.

Источник: AP Photo / Matthias Schrader

«Неизвестный аэростат обнаружен в населенном пункте Духнув (Мазовецкое воеводство) вблизи Варшавы», — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, аэростат был найден местным жителем во время прогулки в лесу на удалении от жилой застройки. На место прибыли сотрудники полиции из Отвоцка, которые оцепили территорию и провели проверку с участием саперов. Опасных предметов обнаружено не было.

Как отмечает RMF FM, предположительно речь идет о метеорологическом аэростате, который мог использоваться для незаконной перевозки сигарет с территории Белоруссии. При этом рядом с объектом не обнаружено ни груза, ни устройств навигации, включая GPS-трекер и SIM-карту.

В последнее время в Польше достаточно часто фиксируются случаи использования аэростатов для переброски контрабандных сигарет через границу с Белоруссией. Как правило, к таким шарам крепятся грузы с табачной продукцией, а также устройства спутникового слежения, позволяющие организаторам отслеживать место приземления.