На границе с Литвой распилили машину, чтобы достать контрабандные сигареты

Белорус ехал в Литву на автомобиле Toyota Corolla Verso. Машина вызвала подозрения у литовских таможенников, которые отправили ее на проверку рентгеновской системой. В передней части обнаружили тщательно оборудованные тайники с сигаретами. Причем они находились так глубоко, что обычными средствами их было не достать.