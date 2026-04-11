На границе с Литвой распилили машину, чтобы достать контрабандные сигареты

Белорус ехал в Литву на автомобиле Toyota Corolla Verso. Машина вызвала подозрения у литовских таможенников, которые отправили ее на проверку рентгеновской системой. В передней части обнаружили тщательно оборудованные тайники с сигаретами. Причем они находились так глубоко, что обычными средствами их было не достать.
В итоге таможенники обратились за помощью к сотрудникам ведомства противопожарной охраны и спасения. Те с помощью специального оборудования распилили машину. Оттуда достали 850 пачек сигарет на €4,4 тыс. Стоимость задержанного авто оценили в €1,8 тыс. На водителя составили административный протокол.