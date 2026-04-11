Нефтяное пятно нашли на территории Кургальского заказника в Ленобласти

Экологи собрали 100 мешков загрязненного грунта.

Источник: Общественный совет южного берега Финского залива

Экологи обнаружили загрязнение нефтепродуктами на берегу Финского залива в Ленинградской области. Как сообщили в организации «Общественный совет южного берега Финского залива», нефтяное пятно нашли на территории Кургальского заказника.

— Сотрудники дирекции ООПТ Ленинградской области собрали примерно 100 мешков загрязненного грунта на береговой линии примерно один километр, — сообщили активисты.

Информацию о загрязнении подтвердили в правительстве Ленинградской области. В пресс-службе регионального эконадзора загрязнение имело локальный характер.

— Гибели птицы и рыбы не выявлено, — уточнили в эконадзоре.

В ведомстве отметили, что мониторинг береговой линии ведется ежедневно.