Нефтяное пятно нашли на территории Кургальского заказника в Ленобласти

Экологи обнаружили загрязнение нефтепродуктами на берегу Финского залива в Ленинградской области. Как сообщили в организации «Общественный совет южного берега Финского залива», нефтяное пятно нашли на территории Кургальского заказника.
— Сотрудники дирекции ООПТ Ленинградской области собрали примерно 100 мешков загрязненного грунта на береговой линии примерно один километр, — сообщили активисты.
Информацию о загрязнении подтвердили в правительстве Ленинградской области. В пресс-службе регионального эконадзора загрязнение имело локальный характер.
— Гибели птицы и рыбы не выявлено, — уточнили в эконадзоре.
В ведомстве отметили, что мониторинг береговой линии ведется ежедневно.