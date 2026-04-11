Дело возбудили после гибели двух девушек в ДТП в Красноярском крае

За рулём автомобиля ВАЗ была 20-летняя девушка.

В Лесосибирске возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими девушками. Об этом сообщили в ГУ МВД Росии по Красноярскому краю.

Авария произошла утром 11 апреля на 290-м километре трассы Красноярск — Енисейск. 20-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в препятствие. В машине находились четыре человека.

В результате две девушки-пассажирки 2006 года рождения погибли на месте. Водитель госпитализирована.

Отмечается, что признаков опьянения у неё не выявлено — освидетельствование провели на месте с помощью прибора. Водительские права девушка получила в июне 2025 года, стаж вождения — менее года.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц». Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что водитель иномарки погиб, слетев с дороги в Красноярском крае.