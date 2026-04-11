В Черном море обнаружили нефтяное пятно

Пятно в 11 километрах от побережья увидел капитан одного из проходящих мимо судов.
«Радужную пленку обработали биосорбентом, израсходовали 45 килограммов материалов. Также установили боновые заграждения. Под воздействием ветра пятно движется со стороны открытого моря в направлении береговой полосы Анапа — Витязево», — говорится в сообщении.
Как добавили в оперативном штабе, появление нефтепродуктов специалисты связывают с атаками беспилотников ВСУ на суда в акватории Черного и Азовского морей.
«В результате повреждения гражданских кораблей в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов. Как раз — легкой фракции, они образовали радужную пленку», — добавили в оперативном штабе.