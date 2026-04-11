Столкнулся с корягой: появились подробности гибели сапбордиста из Челябинской области в Башкирии

В Башкирии сапбордист из Челябинской области столкнулся с корягой и утонул.

Источник: госкомитет РБ по ЧС

Спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям достали из реки Большой Кизил в Абзелиловском районе тело сапбордиста, который утонул сегодня, 11 апреля. Как сообщили в ведомстве, погибший оказался жителем Челябинской области.

Известно, что трое приятелей отправились сплавляться на сапбордах в Башкирию. На повороте русла одна из досок столкнулась с корягой, мужчина упал в воду и не смог быстро отстегнуть страховочный трос от ноги и утонул.

В ГКЧС отметили, что весенние реки требуют опыта, подготовки и понимания рисков, а для неподготовленных людей такой сплав может быть смертельно опасным.