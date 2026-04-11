«Я никогда никого не боялся»: Как вор в законе Япончик возглавил русскую мафию в США

В 2005 году Япончик вернулся в Россию, официально объявил об отходе от дел, но фактически оставался верховным арбитром в спорах между группировками. По версии следствия, его поддержка одной из сторон в войне воровских кланов стала роковой ошибкой. В июле 2009 года у московского ресторана снайпер выстрелил ему в живот. Два месяца Иваньков боролся за жизнь, но скончался. Организатор покушения — вор в законе Махо — был заочно приговорён к 21 году колонии только в январе 2025 года.