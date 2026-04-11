Мужчина из Москвы отсудил у аптеки 30 тысяч рублей из-за акции с антисептиком

Пенсионер из Москвы добился компенсации от аптеки после спора из-за акции на антисептик. По данным Mash, мужчина заказал товар со скидкой за 615 рублей, однако при получении ему сообщили, что предложение уже не действует.

Пенсионер из Москвы добился компенсации от аптеки после спора из-за акции на антисептик. По данным Mash, мужчина заказал товар со скидкой за 615 рублей, однако при получении ему сообщили, что предложение уже не действует.

Покупатель направил претензию в адрес аптеки, но ответа не получил, после чего решил обратиться в суд.

В итоге суд признал действия аптеки неправомерными и обязал продать товар по заявленной акционной цене. Кроме того, мужчине присудили около 30 тысяч рублей компенсации, включая моральный вред, штраф и судебные расходы, передает Telegram-канал.

Ранее Мещанский районный суд столицы отказал москвичу Дмитрию Мезенцеву, который хотел получать бесплатно по 100 пицц в год от компании Domino’s, так как выполнил условия акции и набил татуировку с логотипом организации.