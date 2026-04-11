В Черном море в 11 километрах от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов

В акватории Черного моря примерно в 11 километрах от побережья Анапы было обнаружено пятно нефтепродуктов. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в субботу, 11 апреля, информацию передал капитан проходившего мимо судна.
Радужную пленку обработали биосорбентом, израсходовав около 45 килограмм материалов, а также установили боновые заграждения. По данным оперштаба, под воздействием ветра загрязнение смещается со стороны открытого моря в направлении побережья Анапа-Витязево.
Ранее на пляжах Анапы за два дня обнаружили порядка 50 птиц, испачканных нефтепродуктами. Специалисты предполагают, что загрязнение могло возникнуть из-за повреждений гражданских судов, в результате чего в воду попали легкие фракции топлива.
По оценкам экспертов, именно эти вещества образовали пленку на поверхности воды, в которой во время шторма могли пострадать птицы. При этом сообщается, что после недавнего шторма на берег выбросило древесный мусор, однако новых следов мазута выявлено не было, передает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.
29 августа стало известно, что на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума во время грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вылилось в Черное море.