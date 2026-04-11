Зверства в «Винни Пухе»: Воспитательница месяцами избивала малышей в Архангельской области

Ранее в Омске прокуратура начала проверку детского сада после жалоб родителей на жестокое обращение с детьми. Поводом для разбирательства стали обращения родителей воспитанников «Детского сада № 283 комбинированного вида». Прокуратура Советского округа инициировала проверку. По словам взрослых, их насторожили изменения в поведении малышей. Один из родителей рассказал, что ребёнок после шалостей начал садиться на пол и закрывать голову руками.