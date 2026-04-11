Одесса частично осталась без света после пасхальных гарантий от «Укрэнерго»

Тем временем ВСУ уже трижды нарушили пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. В частности, два мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область. Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал об атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в городе Льгове. Пострадали три человека: годовалый ребёнок, его мать и ещё один мужчина. Новая Каховка в Херсонской области также подверглась атаке беспилотников. Как сообщил глава города Владимир Оганесов, в результате удара пострадал мирный житель.