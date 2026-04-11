В ФРГ из-за падения контактного провода на поезд пострадали пассажиры

В ФРГ поезд дальнего следования получил повреждения из-за падения на него оборвавшегося контактного провода, сообщает портал rbb24.
По информации немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn, в субботу неподалеку от города Захна оборвавшийся контактный провод упал на следовавший из Берлина в Галле поезд, повредив в нем несколько окон. Из-за повреждений состав остановился.
Известно, что двое пассажиров получили незначительные травмы из-за разлетевшихся при падении контактного провода осколков. Также сообщается, что два пассажира потеряли сознание из-за паники и проблем с кровообращением.
В публикации говорится, что после происшествия нескольким сотням пассажиров поезда пришлось около пяти часов его буксировки в Виттенберг.
Ранее сообщалось, что во Франции 27 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком.