Неизвестный изрубил топором американский самолёт C-130 Hercules в Ирландии

В Ирландии неизвестный активист пробрался на территорию аэропорта Шеннон, где находился американский военно-транспортный самолёт C-130 Hercules. Мужчина забрался на крыло и начал наносить удары топором по фюзеляжу и другим частям воздушного судна, пишет The Irish Examiner.

Источник: Life.ru

Нападение на американский самолёт C-130 Hercules в Ирландии. Видео © X /_ali_haydar_313.

Прибывшим на место полицейским пришлось принести стремянку, чтобы добраться до дебошира и задержать его. В результате действий злоумышленника «Геркулесу» был нанесён серьёзный ущерб. Теперь самолёт, стоимость которого оценивается в 160 миллионов долларов, останется в Ирландии на ремонт.

Недавно польские военные сообщили о сопровождении российского самолёта Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Истребители F-16 были подняты в воздух для контроля ситуации, заявило оперативное командование вооружённых сил страны.

