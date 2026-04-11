Три человека пострадали при пожаре в квартире на улице Космонавта Волкова

На севере Москвы произошел пожар в квартире жилого дома, в результате которого пострадали три человека. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в оперативных службах.

Уточняется, что возгорание возникло в квартире на пятом этаже дома на улице Космонавта Волкова. По данным источников, на месте происшествия удалось спасти женщину, еще один человек покинул здание самостоятельно.

В настоящее время пожар ликвидирован, причины произошедшего устанавливаются, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что причиной пожара в многоквартирном доме в Мытищах стал аварийный режим работы электросети. Инцидент произошел в квартире на 11-м этаже дома по улице Станционная. Огонь быстро распространился на соседние помещения.

Из здания были эвакуированы 146 человек. С помощью автолестницы специалисты спасли одного человека, который оказался отрезан от выхода из-за сильного задымления. Пожар локализовали на площади 70 квадратных метров. Огнем частично повреждены несколько балконов. К ликвидации пожара было привлечено более 80 человек и 29 единиц техники.