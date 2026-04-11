Ещё один человек госпитализирован после взрыва во Владикавказе, врачи борются за его жизнь

Напомним, инцидент во Владикавказе случился 10 апреля — на складе с пиротехникой прогремела серия взрывов. Жертвами стали два человека. По предварительным данным, причиной ЧП стала просроченная продукция. Следственные органы возбудили уголовное дело. В результате детонации повреждены не менее 25 частных домов, где живут 74 человека, а также 30 автомобилей. В городской администрации сообщили, что начался приём заявлений от пострадавших на оказание разовой материальной помощи — каждому выплатят по 10 тысяч рублей.