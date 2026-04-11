В ирландском аэропорту мужчина повредил фюзеляж военного самолета США

Опубликованы кадры с мужчиной, повредившим военный самолет США в ирландском аэропорту.

Источник: Аргументы и факты

В Ирландии арестовали мужчину, повредившего американский военный самолет в аэропорту, сообщает The Irish Examiner со ссылкой на полицию.

По информации издания, инцидент произошел в субботу в аэропорту Шеннон. В полиции сообщили, что мужчине в возрасте около 40 лет удалось проникнуть в запретную зону аэропорта, где он забрался на крыло припаркованного на рулежной дорожке самолета C-130 Hercules ВВС США и повредил его фюзеляж, предположительно, топором.

Сообщается, что на место происшествия прибыли полицейские, военнослужащие Сил обороны и пожарные. При задержании злоумышленника использовались передвижные лестницы.

В связи с инцидентом работу аэропорта временно приостанавливали, что стало причиной задержки вылета двух рейсов.

В Сети появились кадры с забравшимся на военный самолет мужчиной. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Испании мужчина устроил танцы на крыше самолета в аэропорту.

