В ирландском аэропорту мужчина повредил фюзеляж военного самолета США

В Ирландии арестовали мужчину, повредившего американский военный самолет в аэропорту, сообщает The Irish Examiner со ссылкой на полицию.
По информации издания, инцидент произошел в субботу в аэропорту Шеннон. В полиции сообщили, что мужчине в возрасте около 40 лет удалось проникнуть в запретную зону аэропорта, где он забрался на крыло припаркованного на рулежной дорожке самолета C-130 Hercules ВВС США и повредил его фюзеляж, предположительно, топором.
Сообщается, что на место происшествия прибыли полицейские, военнослужащие Сил обороны и пожарные. При задержании злоумышленника использовались передвижные лестницы.
В связи с инцидентом работу аэропорта временно приостанавливали, что стало причиной задержки вылета двух рейсов.
В Сети появились кадры с забравшимся на военный самолет мужчиной. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
