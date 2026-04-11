Жасмин оплатит аренду и ремонт пострадавшей от наводнения семье из Дагестана

Глава семейства Джанбулат во время разгула стихии не растерялся и выручал соседей. «Вода у нас была буквально выше пояса», — поделился он, уточнив, что вынес на себе лежачего мужчину и эвакуировал его родных.
Собственное имущество мужчина спасти не успел. «Помог другим, пострадал сам: у себя не вытащил ни телевизор, ни технику», — посетовал он. После первого удара стихии он раздобыл насосы и почти сутки боролся с водой, но ситуация лишь ухудшилась.
Сейчас многодетная пара (у них двое детей и жена в положении) временно размещена в гостинице. Им требуется долгосрочный съёмный угол и оборудование для осушения и приведения дома в порядок. Сам Джанбулат подчеркнул, что поддержка пришла исключительно от неравнодушных граждан.
Ранее Life.ru писал, что в Дагестане более 760 жилых домов остаются подтопленными, также под властью стихии оказались 812 приусадебных участков и 76 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения остаются 524 человека, среди которых — 175 несовершеннолетних.
