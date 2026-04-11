В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадали два человека

Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ.

БЕЛГОРОД, 11 апреля. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины атаковал территорию Борисовского округа Белгородской области, ранены два мирных жителя. Об этом написал в Мах губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, два человека пострадали в результате удара украинского дрона на участке дороги Зозули — Грузское. Мужчине диагностировали осколочные ранения спины. Женщина получила множественные осколочные ранения ног, плеча и спины. Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ для оказания помощи.