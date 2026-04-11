Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нью-Йорке мужчина с мачете ранил трех человек на вокзале

Полицейские застрелили мужчину с мачете, напавшего на людей на вокзале в Нью-Йорке.

Источник: Аргументы и факты

В Нью-Йорке мужчина с мачете напал на людей на Центральном вокзале, ранения получили трое. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает The New York Post (NYP).

Полицейские застрелили нападавшего. Мужчина успел ранить 85-летнего и 65-летнего мужчин, а также 70-летнюю женщину. Травмы получили двое полицейских.

Всех пострадавших доставили в больницу. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Личность злоумышленника не раскрывается.

Напомним, в Германии вооруженный мужчина захватил банк Sparkasse.

Ранее в Польше двое местных жителей, вооружившись мачете, напали на украинцев. Как полагает следствие, нападение было связано с национальной принадлежностью потерпевших, которые получили ранения рук и пальцев.