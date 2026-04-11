В Нью-Йорке мужчина с мачете ранил трех человек на вокзале

В Нью-Йорке мужчина с мачете напал на людей на Центральном вокзале, ранения получили трое. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает The New York Post (NYP).
Полицейские застрелили нападавшего. Мужчина успел ранить 85-летнего и 65-летнего мужчин, а также 70-летнюю женщину. Травмы получили двое полицейских.
Всех пострадавших доставили в больницу. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Личность злоумышленника не раскрывается.
