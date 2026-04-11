Двое мирных жителей ранены при атаке дрона в Белгородской области

В Борисовском округе Белгородской области в результате удара беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с автомобилем пострадали двое мирных жителей. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков своем Telegram-канале.
— На участке дороги Зозули — Грузское Борисовского округа от удара дрона ВСУ рядом с автомобилем ранены два мирных жителя, — говорится в сообщении.
Мужчина получил осколочные ранения спины, у женщины — множественные осколочные ранения плеча, спины и ног. Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения их транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода.
Информация о последствиях уточняется.
В городе Льгове в результате атаки беспилотника пострадали три человека, среди раненых — годовалый ребенок. Удар пришелся по автозаправке и произошел после 16:00, в период объявленного пасхального перемирия. У ребенка диагностировано осколочное ранение головы.