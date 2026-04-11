Под Белгородом пострадали два человека при ударе БПЛА около автомобиля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что на участке дороги Зозули — Грузское оказались ранены два человека при ударе БПЛА ВСУ около автомобиля.
По словам Вячеслава Гладкова, пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу. Врачи оказали им необходимую помощь. Для продолжения лечения бригада скорой помощи перевезет пострадавших в другое медучреждение. Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал заправочную станцию во Льгове.
Отметим, Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на фоне празднования Пасхи. Режим прекращения огня начал действовать с 16:00 11 апреля. Перемирие продлится до полуночи 12 числа.