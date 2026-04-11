ВСУ снова нарушили пасхальное перемирие, атаковав Донецк беспилотниками

Позднее в оперативных службах уточнили ТАСС, что украинские войска атаковали Донецк с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о временном прекращении огня с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российским военным было приказано остановить боевые действия на всех направлениях, но при этом сохранять готовность пресекать любую агрессию со стороны противника. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Киев якобы согласен на временное перемирие, однако с тех пор ВСУ уже пять раз нарушали его.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие — украинский дрон атаковал автомобиль с людьми в Белгородской области. Пострадали два человека. У мужчины диагностировали осколочные ранения спины. Его спутница получила множественные травмы плеча, спины и ног.
