Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Северной Осетии

Ранее в Алькеевском районе Татарстана в результате ДТП с участием легкового автомобиля «Лада Гранта» и трактора с прицепом погибли четыре человека: оба водителя и двое пассажиров автомобиля. В то же время в Москве «Газель» врезалась в легковушку, в результате скончались два человека — водитель и пассажир легковушки.