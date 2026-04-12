Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разминирование БПЛА на Кубани завершено, жителей вернули из ПВР в дома

Специалисты завершили разминирование боевой части беспилотника в Краснодарском крае. Информацию об этом опубликовал оперативный штаб региона.

Источник: Life.ru

Работы проводились в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Боевая часть БПЛА была обнаружена на одной из улиц населённого пункта. После завершения всех необходимых мероприятий жители вернулись в свои дома. В течение дня для них работал пункт временного размещения в местном доме культуры.

«Специалисты завершили разминирование боевой части БПЛА, обнаруженного на одной из улиц хутора Трудобеликовского Красноармейского района. Жители вернулись в свои дома. Для них в течение дня в местном доме культуры работал пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошла эвакуация жителей нескольких домов в связи с обнаружением фрагмента беспилотника с боевой частью. Инцидент произошёл в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Обломки БПЛА были найдены на улице населённого пункта. В результате падения фрагментов получил повреждения забор частного дома. Пострадавших нет. Для обеспечения безопасности людей временно вывели из домов и разместили в пункте временного размещения. Его организовали в местном Доме культуры.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
