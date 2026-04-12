СК возбудил дело после сообщений о смерти многодетной матери в ДТП под Пермью

Следователи возбудили уголовное дело после появления в СМИ информации о смертельном ДТП под Пермью, в котором погибла многодетная мать, а тело якобы перенесли с пешеходного перехода. Об этом сообщили в субботу, 11 апреля, в пресс-службе СУ СК по региону.
Ранее в эфире федерального телеканала рассказали, что летом прошлого года в Чернушке местный предприниматель сбил женщину на пешеходном переходе, после чего перенес тело подальше от «зебры». До настоящего времени виновник не привлечен к уголовной ответственности.
По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Следователи также проводят проверку по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.
— Следствием будет дана всесторонняя правовая оценка всем доводам, озвученным в телевизионном сюжете. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.
Ранее подмосковный суд вынес приговор бывшему участнику телевизионного проекта «Дом-2» Антону Гусеву за ДТП, в котором погиб водитель машины ВАЗ. Мужчина признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде двух лет колонии условно.